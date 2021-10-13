«أوبك» تخفض توقعاتها للطلب على النفط هذا العام

المصدر: فيينا - د ب أ

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها بالنسبة للطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الخام إلى أكثر من 80 دولاراً للبرميل.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أنه في حين يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى زيادة استخدام الوقود النفطي في بعض المجالات مثل محطات توليد الطاقة، فإنه قد يؤدي إلى تراجع الطلب على الخام في مجالات أخرى مثل التكرير.

يذكر أن دول «أوبك» والدول الحليفة في تجمع «أوبك بلس، بقيادة روسيا، تواصل زيادة إنتاجها بمقدار 400 ألف برميل يومياً بصفة شهرية، بهدف استعادة الكميات التي سبق خفضها من الإنتاج في ذروة انهيار أسعار النفط الخام نتيجة تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد».

وأعلنت أوبك في تقريرها الشهري اليوم الأربعاء توقعاتها بزيادة الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي بمقدار 5.8 ملايين برميل يومياً، في حين كانت توقعاتها السابقة تشير إلى نمو الطلب بمقدار 5.96 ملايين برميل يومياً وهذا الانخفاض في التوقعات هو الأول منذ بداية العام الحالي.

وتتوقع «أوبك» نمو الطلب خلال الربع الأخير من العام الحالي بمقدار 120 ألف برميل إلى 99.8 مليون برميل يومياً.

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