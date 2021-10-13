النفط صوب 84 دولاراً قرب أعلى مستوى في 3 سنوات

المصدر: لندن – رويترز

ارتفعت أسعار النفط أمس صوب 84 دولاراً للبرميل قرب أعلى مستوى في ثلاث سنوات، مدعومة بانتعاش الطلب العالمي الذي يسهم في نقص الطاقة في الاقتصادات الكبرى مثل الصين.

ومع نمو الطلب نتيجة تعافي الاقتصادات من جائحة كورونا، تلتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وهو التحالف المعروف باسم أوبك+، بخطط لزيادة الإنتاج تدريجياً بدلاً من تعزيز المعروض بسرعة.

وقال ستيفن برينوك من بي. في. إم للسمسرة في النفط «ستمضي أوبك+ قدماً في نهجها الحذر تجاه الإمدادات في فترة نهاية العام‭‭»‬‬.

وزاد خام برنت سنتين إلى 83.67 دولاراً للبرميل وبلغ أول من أمس 84.60 دولاراً وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018، وارتفع الخام الأمريكي 29 سنتاً، بما يعادل 0.4 %، إلى 80.81 دولاراً للبرميل.

وقال جيفري هالي المحلل لدى أواندا للوساطة إن عدم حدوث تغيير كبير في الأسعار أمس قد يرجع إلى أن السوق بالغت في الشراء فيما يبدو بناء على المؤشرات الفنية قصيرة الأجل مثل مؤشر القوة النسبية.

وقال «لن أتفاجأ على الإطلاق إذا رأينا تراجعاً يتراوح بين خمسة وثمانية دولارات للبرميل في مرحلة ما هذا الأسبوع».

وارتفع سعر خام برنت بأكثر من 60 % هذا العام. وفضلاً عن القيود التي تفرضها أوبك+ على الإمدادات، كان الارتفاع مدفوعاً بصعود قياسي في أسعار الغاز الأوروبية والتي شجعت على التحول إلى النفط لتوليد الطاقة.

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