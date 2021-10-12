صندوق النقد يجدّد "ثقته الكاملة" بمديرته العامة

المصدر: أ ف ب

أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مساء أمس الاثنين أنّه يجدّد "ثقته الكاملة" بمديرته العامة كريستالينا جورجييفا، في قرار يعني احتفاظها بمنصبها على الرّغم من الاتّهامات التي وجّهت إليها بارتكاب مخالفات.

وقالت المؤسسة المالية العالمية إنّ هيئاتها الإدارية خلصت إلى أنّ المعلومات التي ظهرت خلال التحقيق لم تثبت قيام الاقتصادية البلغارية بأيّ "دور غير مناسب".

وسارعت جورجييفا إلى الترحيب بقرار مجلس الإدارة، مجدّدة التأكيد أنّ الاتهامات الموجّهة إليها "لا أساس لها".

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