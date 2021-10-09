ارتفاع "بيتكوين" 2.3% فوق 55 ألف دولار

المصدر: واشنطن - د ب أ

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة 2.3 % منذ الساعة 5 من مساء الجمعة إلى 55 ألفاً و251 دولار للعملة الواحدة خلال التعاملات اليوم السبت في نيويورك، وفقاً لبيانات جمعتها وكالة بلومبرغ.

وتقلبت أسعار "بيتكوين" بمتوسط تبلغ نسبته 3.3%، حيث يتم تداولها بين 53 ألفاً و704 دولار و 55 ألفاً و475 دولار وانخفضت العملة المشفرة بنحو 15% عن أعلى مستوى عند 64 ألفا و870 دولار الذي وصلت إليه في 14 أبريل.

وأضافت "بيتكوين" 13% إلى قيمتها في الأسبوع الماضي وارتفعت بنحو 91% حتى الآن هذا العام.

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