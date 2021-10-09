الذهب يتخلى عن مكاسبه ويتكبد خسائر أسبوعية

المصدر: لندن - الوكالات

تحولت أسعار الذهب للهبوط عند تسوية تعاملات، أمس، ليتخلى المعدن الأصفر عن مكاسبه المبكرة، رغم تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أقل كثيراً من التوقعات عن الشهر الماضي.

وتعرض المعدن النفيس لحالة من التقلبات، أمس، مع صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات 1.59% وهبوط الدولار أمام العملات الرئيسية.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي 194 ألف وظيفة خلال سبتمبر، وهو أقل من المستوى البالغ 366 ألفاً في أغسطس، وأقل من التوقعات التي أشارت إلى إضافة 490 ألف وظيفة تقريباً، مع تراجع معدل البطالة للشهر الثالث على التوالي ليبلغ 4.8%.

وهبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.1% أو 1.80 دولار ليصل إلى 1757.40 دولاراً للأوقية عند التسوية.

وفي إجمالي تعاملات الأسبوع الجاري، سجلت عقود الذهب هبوطاً هامشياً يعادل دولاراً واحداً.

وفي هذه الأثناء، تراجع مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية بلغت 0.09% إلى 94.128 نقطة خلال التعاملات.

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