4 % مكاسب النفط في أسبوع ..و«برنت» فوق 82 دولاراً

المصدر: نيويورك - رويترز

قفزت أسعار النفط، أمس، بما يزيد على 4 % في الأسبوع، إذ عززت مخاوف عالمية من أزمة طاقة من الأسعار ودفعتها لأعلى مستوى منذ 2014 ودفعت الصين لطلب زيادة في إنتاج الفحم.

ومع تنامي الطلب العالمي على الطاقة، قالت أوبك وحلفاؤها المعروفة باسم «أوبك +»، إنهم سيستمرون على مسار يقلل تدريجياً من خفض الإنتاج. وبينما قالت الحكومة الأمريكية، إنها تراقب أسواق الطاقة، إلا أنها لم تعلن أي خطط فورية لاتخاذ إجراءات لخفض الأسعار.

ولامس خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط مستوى فوق 80 دولاراً للبرميل لفترة وجيزة.

وشهدت أسواق الطاقة نقصاً في الإمدادات في مواجهة تحسن الطلب على الوقود مع تعافي الأنشطة الاقتصادية من تبعات الجائحة. ويخشى الكثيرون من أن حلول شتاء بارد قد يضع مزيداً من الضغوط على إمدادات الغاز الطبيعي. وأمرت الصين المناجم في إقليم منغوليا الداخلية بزيادة إنتاج الفحم للتخفيف من أزمة الطاقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتاً أو 0.6 % إلى 82.56 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.02 دولار أو 1.3 % إلى 79.31 دولاراً للبرميل، بعد أن لامست لفترة وجيزة أعلى مستوى في الجلسة عند 80.11 دولاراً للبرميل متخطيةً أعلى مستوى وصلت له هذا الأسبوع وهو 79.78 دولاراً للبرميل، والذي كان أعلى سعر في 7 أعوام تقريباً.

وفي وقت سابق من الأسبوع، وصل برنت لأعلى مستوى في 3 سنوات مسجلاً 83.47 دولاراً للبرميل.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية، إن جميع «الأدوات مطروحة دائماً على الطاولة» لمعالجة شح إمدادات الطاقة.

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