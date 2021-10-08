1.3 مليار دولار ديون «ترامب»

المصدر: نيويورك - الوكالات

وصل إجمالي الديون التي تدين بها أعمال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب عند 1.3 مليار دولار، وهو مستوى أعلى بما يقرب من 200 مليون دولار عن المستويات المسجلة حينما ترك منصبه.

ومع ذلك أشار موقع «فوربس»، إلى أن الميزانية العمومية لأعمال «ترامب» في حالة أفضل مما كانت عليه قبل أشهر.

كما أوضح التقرير أن ترامب «سوف يكون ملزماً بسداد 738 مليون دولار من الديون المستحقة خلال السنوات الثلاث المقبلة».

وفي سياق منفصل، أظهرت قائمة «فوربس» لأثرياء الولايات المتحدة، عدم تواجد «ترامب» بها للمرة الأولى منذ 25 عاماً، إذ بلغت ثروته 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل بنحو 400 مليون دولار عن المستوى المؤهل للانضمام للقائمة البالغ عدد الأشخاص المقيدين بها إلى 400 شخص.

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