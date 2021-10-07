الكونغرس يتوصل لاتفاق يجنب أمريكا التخلف عن سداد ديونها

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر الخميس، أنه تمّ التوصل في الكونغرس إلى اتفاق لتجنّب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

وقال من قاعة مجلس الشيوخ: «لديّ نبأ سار، توصلنا إلى اتفاق لرفع سقف الدين حتى مطلع ديسمبر، ولدينا أمل بأنه بإمكاننا إنجاز ذلك في أقرب وقت اليوم».

واتفاق رفع سقف ديون الولايات المتحدة الذي تم التوصل إليه بعد أيام من المفاوضات مع الجمهوريين، سيسمح لأكبر اقتصاد في العالم تجنّب التخلف عن السداد في 18 أكتوبر، الموعد الذي قدرت وزارة الخزانة الأمريكية أن السيولة ستنفد.

ويعني الاتفاق أنه سيتم رفع قدرة الحكومة الفدرالية على الاستدانة.

وحدد المبلغ الأقصى للديون الأمريكية الذي يديره الكونغرس، بما يزيد قليلاً على 28 تريليون دولار.

ورفعت الولايات المتحدة سقف الاستدانة عدة مرات سابقاً لتمويل الإنفاق العام. لكنّ الجمهوريين صاروا منذ حقبة رئاسة باراك أوباما يستعملون الإجراء في الكونغرس ورقة ضغط سياسية.

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