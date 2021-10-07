الصين تكافح احتكار التكنولوجيا المالية

المصدر: بكين - د ب أ

قال رئيس البنك المركزي الصيني، إن بلاده سوف تواصل اتخاذ خطوات تنظيمية لمكافحة السلوكيات الاحتكارية بين شركات منصات الإنترنت وتعزيز حماية خصوصية المستهلك.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن محافظ البنك، يي جانج، قوله في كلمة حول تنظيم التكنولوجيا في مؤتمر عبر الإنترنت يستضيفه بنك التسويات الدولية، إن بنك الشعب الصيني سوف يواصل تعزيز تنظيم قطاع المدفوعات.

وأضاف يي، أن بنك الشعب الصيني سوف يتعاون مع سلطات مكافحة الاحتكار للقضاء على تمييز الخوارزميات والسلوكيات الأخرى المناهضة للمنافسة في شركات منصات الإنترنت.

وأشار إلى أن البنك سوف يطلب ترخيص جميع الخدمات المالية، مثل شركات المعلومات الشخصية.

وسوف ينظر البنك المركزي في تحديد ملكية البيانات بطريقة أكثر دقة، وتسهيل معاملات البيانات وتعزيز الاستخدام العادل للبيانات، لحماية الخصوصية الشخصية وأمن البيانات.

وقال يي، إن الصين مستعدة للمشاركة في وضع القواعد الدولية المتعلقة بالرقمنة.

كما أن الصين مستعدة لتكثيف التعاون مع المنظمات الدولية للحد من المخاطر المالية عبر الحدود.

يشار إلى أن منصات الدفع عبر الهاتف المحمول تمثل 86% من سوق الدفع في الصين.

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