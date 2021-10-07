النفط يتخلى عن أعلى مستوياته في سنوات

المصدر: لندن - رويترز

هبطت أسعار النفط أثناء التعاملات، أمس ، بعد أن سجلت أعلى مستوى في سنوات عدة فوق 83 دولاراً للبرميل، مع تعرضها لضغوط من تقرير لمعهد البترول الأمريكي يظهر زيادة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، ومؤشرات فنية تشير إلى أن الأسعار صعدت بخطى سريعة جداً.

وخلال التعاملات كانت عقود خام برنت القياسي العالمي منخفضة 1.7% عند 81.12 دولاراً للبرميل، بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى 83.47 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.8% إلى 77.50 دولاراً للبرميل، بعد أن قفزت في وقت سابق إلى 79.78 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014.

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