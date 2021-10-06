بوتين يحمّل أوروبا المسؤولية عن أزمة أسعار الغاز

المصدر: وكالات

حمّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أوروبا المسؤولية عن أزمة الطاقة الحالية، بعدما تسبب ارتفاع أسعار الغاز بتوجيه اتهامات إلى موسكو بأنها تحدّ من الإمدادات للضغط على الغرب.

وصرّح بوتين خلال لقاء نقلته القنوات التلفزيونية مع قادة قطاع الطاقة الروسي، أن الأوروبيين "ارتكبوا أخطاء".

وقال إن أحد العوامل التي أثرت على الأسعار هو انهاء "عقود طويلة الأجل" لصالح السوق الفورية.

أضاف "تبين، وهذا واضح تماما الآن، أن هذه السياسة خطأ".

سجلت أسعار الغاز الأوروبي والبريطاني اليوم الأربعاء ارتفاعا بأكثر من 25 بالمئة، مدفوعة بتزايد الطلب مع اقتراب فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وجاء كلام الرئيس الروسي إثر تعرّض موسكو لانتقادات بأنها تحدّ من إمدادات الغاز عمداً في محاولة لتسريع إطلاق خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2" الذي يربط روسيا بألمانيا.

في وقت سابق الأربعاء نفى المتحدث باسم بوتين، ديمتري بيسكوف تلك الاتهامات.

وقال بيسكوف "أولا، لا نعتقد فحسب، إنما نشدد على أن روسيا لا تضطلع ولا يمكن أن تضطلع بأي دور فيما يجري في سوق الغاز الأوروبي".

أضاف بيسكوف "روسيا أوفت بجميع التزاماتها بموجب العقود القائمة، وتواصل الوفاء وستستمر في الوفاء بها بمسؤولية".

أعلن عملاق الطاقة الروسي غازبروم الشهر الماضي استكمال خط الأنابيب البالغة تكلفته 10 مليارات يورو (12 مليار دولار) وقال الكرملين إن إطلاقه سيساهم في الحد من أزمة الطاقة في أوروبا.

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