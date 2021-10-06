مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو دون التوقعات في أغسطس

المصدر: بروكسل - رويترز

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو جاءت دون المتوقع في أغسطس، إذ كبح المستهلكون الإنفاق على الأطعمة والمشروبات والتبغ.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن مبيعات التجزئة، وهي مؤشر على طلب المستهلكين، في 19 دولة تتعامل باليورو ارتفعت 0.3 % على أساس شهري في أغسطس، وذلك دون تغير عن العام السابق.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة شهرية 0.8 % وارتفاع 0.4 % على أساس سنوي.

وقال يوروستات إن مبيعات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ تراجعت 1.7 % على أساس شهري و1.9 % على أساس سنوي، ما أدى إلى تراجع المؤشر العام على الرغم من ارتفاع المبيعات عبر الطلب من خلال البريد والإنترنت.

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