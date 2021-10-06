الخام الأمريكي لأعلى مستوى منذ 2014 وسط مأزق طاقة عالمي

المصدر: سنغافورة – رويترز

ارتفعت أسعار الخام الأمريكي، اليوم الأربعاء، للجلسة الخامسة على التوالي، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 2014، وسط مخاوف عالمية بشأن إمدادات الطاقة، على خلفية مؤشرات على شح أسواق الخام والغاز الطبيعي والفحم.

وصعدت أسعار خام برنت أيضاً، لليوم الرابع على التوالي، في ظل مخاوف بشأن الإمدادات، لا سيما بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، يوم الاثنين، الاستمرار في زيادة الإنتاج، وفق المخطط له، بدلاً من رفعه بأكثر من ذلك.

وخلال التعاملات، زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في وقت سابق إلى 79.47 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014. كان مرتفعاً 0.53 %، بما يعادل 42 سنتاً، إلى 79.35 دولاراً للبرميل.

وصعد خام برنت 0.8 في المئة، أو 66 سنتاً، إلى 83.22 دولاراً للبرميل، ليكون قرب أعلى مستوياته في 3 سنوات، الذي سجله في الجلسة الماضية.

اتفقت أوبك+، يوم الاثنين، على الالتزام باتفاق يوليو/ تموز، لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كل شهر، حتى أبريل 2022 على الأقل، لتتخلى تدريجياً عن تخفيضات تبلغ حالياً 5.8 ملايين برميل يومياً.

وقالت إيه.إن.زد، في مذكرة «النفط الخام واصل مكاسبه، مع تخوف المستثمرين من شح في السوق، حيث ترفع أزمة الطاقة الطلب».

«كانت زيادة (أوبك+)، أقل بكثير مما كانت تتوقعه السوق، وذلك بالنظر إلى مأزق الطاقة في أنحاء العالم. وليس من المفاجئ أن تكون هناك تكهنات، بأن أوبك ستضطر إلى التحرك قبل الاجتماع المقرر المقبل، إذا استمر الطلب في الارتفاع».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز