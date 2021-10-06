سعر الغاز في أوروبا يواصل الصعود ويسجل رقماً قياسياً جديداً

المصدر: البيان

وصلت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا إلى أعلى مستوى جديد لها على الإطلاق، حيث تجاوزت 1200 دولار لكل ألف متر مكعب لأول مرة، وفقًا لبيانات التداول على "إنتركونتيننتال إكستشينج فيوتشرز".

وتجاوزت تكلفة العقود الآجلة لشهر نوفمبر على مؤشر "تي تي اف" الهولندي، بعد دقائق من افتتاح التداول أمس، مستوى قياسيًا بلغ 1200 دولار لكل ألف متر مكعب، حيث سجل الحد الأقصى لبدء التداول 1228.8 دولار.

وأول أمس، قبل تحطيم الرقم القياسي 1200 دولار لكل 1000 متر مكعب، انخفضت أسعار الغاز في أوروبا بشكل حاد بعد الأنباء التي أفادت بأن وكالة الطاقة الدنماركية وافقت على بدء اختبار المسار الأول من خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" وفي أقل من ساعة، انخفضت أسعار العقود الآجلة لشهر نوفمبر في مؤشر "تي تي إف" الهولندي، بنحو 70 دولارًا وانخفضت إلى 1124 دولارًا لكل ألف متر مكعب.

ويتوقع خبراء أن يسهم تدفق الغاز الروسي عبر خط أنابيب "التيار الشمالي 2" في استقرار أسعار الغاز في أوروبا، بحسب "سبوتنيك".

ومنذ ربيع العام 2021، قفزت أسعار الغاز في أوروبا، بشكل غير مسبوق، ويعود ذلك إلى انخفاض الاحتياطيات في مرافق تخزين الغاز الأوروبية، فضلاً عن النقص الحاد في الغاز الطبيعي المسال، وارتفاع الطلب عليه في آسيا.

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