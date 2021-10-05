انتعاش التجارة حول العالم يفوق التوقعات بالنصف الأول

المصدر: (جنيف - وام)

أكدت منظمة التجارة العالمية، أن انتعاش التجارة العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري، فاق التوقعات، وإن كانت هناك فوارق بين أقاليم العالم في هذا الشأن. وقالت المنظمة في تقرير لها، إن النشاط الاقتصادي العالمي الذي شهده النصف الأول، أدى إلى ارتفاع التجارة في البضائع، إلى ما يتجاوز الذروة التي كانت عليها قبل انتشار وباء "كورونا"، الأمر الذي دفع إلى ترقية التوقعات للعامين الجاري والقادم، وذلك وفقاً للمؤشرات.

وتوقعت المنظمة نمو حجم التجارة السلعية العالمية بنسبة 10.8 %، العام الجاري، ارتفاعاً من 8 %، كانت تشير إليها التوقعات في شهر مارس الماضي، على أن تتبعها زيادة بنسبة 4.7 % في عام 2022.

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