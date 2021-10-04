وقف تداول سهم «إيفرجراند» أكبر شركة عقارات مديونة في العالم

المصدر: بكين - د ب أ

أوقفت بورصة هونج كونج للأوراق المالية أمس تداول سهم شركة التطوير العقاري الصينية العملاقة المتعثرة إيفرجراند.

ولم تعلن إدارة البورصة في البيان الصادر أمس عن سبب وقف التداول.

يذكر أن هذه أول مرة في تاريخ الشركة يتم فيها وقف تداول أسهمها في الوقت الذي تواجه فيه أزمة سيولة كبيرة.

تعتبر شركة إيفرجراند أكبر شركة عقارات مديونة في العالم حيث تزيد ديونها عن 300 مليار دولار.

ونظراً لحجم الشركة، يخشى بعض الخبراء من حدوث أزمة كبيرة للاقتصاد الصيني وربما للاقتصاد العالمي في حالة انهيارها.

كانت إيفرجراند قد باعت الأسبوع الماضي أسهماً بقيمة 10 مليارات يوان صيني (1.55 مليار دولار) في محاولة لتخفيف أعباء الديون.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز