900 مليار دولار استثمارات المحافظ الصينية في الخارج

المصدر: بكين - شينخوا

بلغت قيمة استثمارات المحافظ الاستثمارية الصينية في خارج البلاد، نحو 900 مليار دولار، بنهاية 2020، تتركز معظمها في القطاع المالي.

وبلغ إجمالي أصول المحافظ الاستثمارية الخارجية للقطاعات غير المالية، 354.3 مليار دولار، ما يشكل 39 % من إجمالي أصول المحافظ الاستثمارية الخارجية للبلاد، وذلك بحسب بيانات هيئة النقد الأجنبي في الصين.

وأضافت أن المؤسسات المالية غير المصرفية، حازت 354.1 مليار دولار من الأصول، تشكل 39 % من الإجمالي، بينما حازت المصارف 191.5 مليار دولار من الأصول، أو 21 % من الإجمالي.

وبدأت هيئة النقد الأجنبي في الصين مؤخراً، إصدار بيانات حول أصول المحافظ الاستثمارية الخارجية للبلاد، التي يحوزها مالكون مقيمون، حيث كشفت عن بيانات كل قطاع على حدة، حيث أشارت هيئة مُنظم النقد الأجنبي في البلاد، إلى أن هذه الخطوة، تهدف إلى زيادة شفافية البيانات بشكل أكبر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز