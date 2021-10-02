النفط يتجاوز 78 دولاراً مع اقتراب اجتماع «أوبك+»

المصدر: لندن - رويترز

ارتفع النفط فوق مستوى 78 دولاراً للبرميل أمس، ليكون قريباً من أعلى مستوى في 3 سنوات الذي بلغه هذا الأسبوع، مدعوماً بنقص الإمدادات بسبب شح المعروض من «أوبك+» وتعافي الطلب ونزول الدولار الأمريكي.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار مجموعة «أوبك+» بعد غد الاثنين. وتعمل المجموعة على الإلغاء التدريجي للتخفيضات غير المسبوقة للإنتاج التي تبنوها العام الماضي، غير أن مصادر تقول إنها تفكر في فعل ما هو أكثر من ذلك.

وارتفع خام برنت 41 سنتاً بما يعادل 0.5 % إلى 78.72 دولاراً خلال التعاملات، متجهاً لتسجيل رابع ارتفاع أسبوعي على التوالي. وتقدم خام غرب تكساس الوسيط 24 سنتاً إلى 75.27 دولاراً، ويتجه لتسجيل الأسبوع السادس من المكاسب. وقال ستيفن برينوك من شركة بي. في. إم للسمسرة في النفط «توقعات الأسعار على المدى القريب لا تزال إيجابية، اتجاه السعر الحالي هو اتجاه تعافٍ».

وتلقى الخام أيضاً دعماً من هبوط الدولار. ويجعل نزول الدولار النفط أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، ويميل إلى أن يعكس الرغبة المتزايدة في المخاطرة لدى المستثمرين.

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