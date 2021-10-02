ارتفاع قياسي لسعر الغاز الأوروبي

المصدر: واشنطن - وكالات

ارتفع سعر الغاز الأوروبي إلى رقم قياسي أمس، حيث لامست الأسعار مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب، بينما صعّدت الصين من معركة عالمية من أجل إمدادات الطاقة، في خطوة هددت بعرقلة الانتعاش الاقتصادي، ثم سرعان ما تراجعت الأسعار لاحقاً حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وقالت الوكالة إنه في التداولات المتقلبة، ارتفعت العقود الآجلة القياسية 2.3% قبل أن تتراجع. وأمرت الصين شركات الطاقة المملوكة للدولة بتأمين الإمدادات لهذا الشتاء، وفقاً لأشخاص مطلعين، وسيؤدي ذلك إلى تكثيف المعركة من أجل شحنات الغاز الطبيعي المسال والفحم.

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