الصين تضغط على شركات الطاقة لمواجهة انقطاعات الكهرباء

المصدر: بكين - أ ف ب

أمرت السلطات الصينية كبرى شركات الطاقة المملوكة من الدولة بضمان توافر كميات كافية من الوقود مع قرب فصل الشتاء، وفق تقارير صحافية أمس، مع مواجهة البلاد انقطاعات في التيار الكهربائي تهدد بالتأثير سلباً على النمو في ثاني أكبر اقتصادات العالم.وتسببت انقطاعات الكهرباء التي سجلت خلال الفترة الأخيرة، بإقفال العديد من المصانع سواءً بشكل كامل أوبصورة جزئية، ما أثّر على الإنتاج وسلاسل التوريد العالمية.

وتعود هذه الأزمة إلى سلسلة عوامل منها زيادة الطلب عالمياً على موارد الطاقة مع إعادة تنشيط الدورة الاقتصادية، وتسجيل الفحم الحجري أسعاراً قياسية على المستوى المحلي، وضوابط الدولة على أسعار الكهرباء وأهداف الحد من الانبعاثات. واضطرت أكثر من عشر محافظات ومناطق في الأشهر الماضية، إلى فرض قيود على استهلاك الطاقة لتخفيف الأحمال.

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