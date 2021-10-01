"بيتكوين" تسجل أعلى زيادة منذ يوليو

المصدر: نيويورك - د ب أ

قفزت عملة بيتكوين، في مدة دقائق فقط لتسجل العملة المشفرة أعلى مكاسب يومية لها منذ يوليو، كما قفزت عملات مشفرة أخرى في مسيرة ارتفاع كبيرة عقب أكبر تراجع شهري منذ مايو الماضي.

ووفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة ، حققت أكبر عملة مشفرة مكاسب بلغت 10% ليصل سعرها إلى 47 ألفاً و884 دولاراً لعملة بيتكوين الواحدة في التعاملات المبكرة بنيويورك قبل أن تتخلى عن بعض مكاسبها.

كما قفزت عملات إيثريوم ولايتكوين، و"إي أو إس"، حيث ارتفع مؤشر بلومبرغ للعملات المشفرة "بلومبرج جالاكسي كريبتو" بنسبة بلغت 8.9%.

وكانت "بيتكوين" قد تراجعت بنسبة 7.6% في سبتمبر، في خضم مخاوف من تزايد ضغوط رقابية في الصين والولايات المتحدة.

وعرض متعاملون مجموعة من الأسباب المحتملة وراء المكاسب الأخيرة، بينما أشاروا إلى أن السوق المجزأ يترك الأصول الرقمية عرضة لتأرجحات سعرية متقلبة.

وأشار البعض إلى تصريحات رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي جيروم بأول يوم الخميس بأن البنك المركزي "ليس لديه نية" لحظر العملات المشفرة، بينما استشهد آخرون بمستويات سعرية مثل تحرك متوسطات تتم متابعتها عن كثب من قبل محللين فنيين.

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