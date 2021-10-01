الدولار يهبط لليوم الثاني على التوالي

المصدر: نيويورك/لندن - رويترز

انخفض الدولار للجلسة الثانية على التوالي اليوم الجمعة، مقتفياً أثر الانخفاضات في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ قلص المستثمرون مراكزهم بعد المكاسب الكبيرة مؤخراً، غير أن الانخفاض اعتبر مؤقتا.

وبلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 1.484 % في أحدث تعاملات، بانخفاض أربع نقاط أساس.

وعلى أساس أسبوعي، يتجه مؤشر الدولار لتحقيق أكبر مكاسبه بالنسبة المئوية منذ أواخر أغسطس، إذ تتجه أنظار المستثمرين إلى خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لمشتريات الأصول في نوفمبر واحتمالات رفع سعر الفائدة في أواخر العام المقبل.

وفي منتصف التعاملات الصباحية، تراجع مؤشر الدولار 0.3 % إلى 94.047 مع ارتفاعه 0.8 % منذ بداية الأسبوع، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر أغسطس.

ومن العملات الأخرى، استقر اليورو عند 1.1587 دولار، ومنخفضا حوالي 1.1 % أسبوعياً.

وانتعش الين مقابل الدولار من أدنى مستوى له في 19 شهرا الذي سجله خلال الليل، مع انخفاض الدولار في أحدث تعاملات 0.3 % إلى 110.98 ين.

وارتفعت العملات المرتبطة بالسلع الأساسية مقابل الدولار اليوم.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.5 % إلى 0.7266 دولار، وهبط 3.6 بالمئة في الربع الثالث من العام،إذ انخفضت أسعار خام الحديد، أكبر صادرات أستراليا، بشكل حاد.

وارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 0.6 % إلى 1.3560 دولار، ليكون أعلى قليلاً من أدنى مستوياته في 9 أشهر عند 1.3516 دولار.

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