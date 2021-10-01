«أوبك+» تدرس زيادة إمدادات النفط
قالت مصادر: إن «أوبك+» تدرس الذهاب لما أبعد من اتفاقها الحالي لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً عند اجتماعها الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية اقتراب النفط من أعلى مستوياته في 3 سنوات والضغط من جانب المستهلكين، لضخ المزيد من الإمدادات. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء بقيادة روسيا، في إطار مجموعة «أوبك+» في يوليو الماضي على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كل شهر للتخلص التدريجي من تقليص الإنتاج 5.8 ملايين برميل يومياً، ومن المقرر أن تجتمع الاثنين المقبل لمراجعة سياستها للإنتاج.