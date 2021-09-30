«أمازون» لخدمات الدفع الإلكتروني تركز على الابتكار خلال معرض «سيملس الشرق الأوسط»

المصدر: دبي- البيان

ناقشت «أمازون» لخدمات الدفع الإلكتروني في معرض «سيملس الشرق الأوسط 2021» كيفية التفكير الدائم بتجربة العميل كونه أمراً أساسياً لإعادة تصوّر حلول الدفع الرقمي، وركزت المشاركة على الابتكار، وعزّز النقاش النجاح الذي حققته المشاركة الأولى لـ«أمازون، لخدمات الدفع الإلكتروني في معرض»سيملس الشرق الأوسط«، كما حصدت الشركة جائزة سيملس عن فئة «أفضل تجربة دفع» في الحدث.

وترأس النقاش بيتر جورج، المدير الإداري الذي تمّ تعيينه مؤخراً لقيادة أعمال»أمازون«لخدمات الدفع الإلكتروني، وهي خدمة لمعالجة عمليات الدفع الإلكتروني تعمل في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تمكين الشركات من إتمام نشاطاتها التجارية عبر الإنترنت من خلال تجارب دفع بسيطة وموثوقة ومدروسة التكلفة.

وخلال الجلسة، تحدّث بيتر جورج عن فلسفة الشركة، التي تركّز أولاً على العميل مع التفكير الدائم بخدمته بشكل أفضل، وكيف يمكن لمزودي خدمة الدفع تسخير ذلك الاهتمام لتحديد الأمور، التي قد تتسبّب بالإزعاج لدى العملاء وتصميم عملية دفع أكثر ملاءمة وسلاسة وأمناً.

ويمثّل حضور»أمازون«لخدمات الدفع الإلكتروني في»سيملس 2021«المشاركة الأولى لها في هذا الحدث منذ تغيير العلامة التجارية من بيفورت. وتهدف»أمازون«لخدمات الدفع الإلكتروني من خلال مشاركتها إلى المساهمة في نقاشات مشوّقة تتناول مواضيع المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، والتقرّب أكثر من عملائها القائمين والمحتملين وإنشاء حوارات معهم، والتواصل مع شركات وأفراد يشاركونها التفكير نفسه وشغفها للابتكار وتفانيها تجاه العملاء.

وحصدت»أمازون«لخدمات الدفع الإلكتروني خلال المعرض جائزة «أفضل تجربة دفع»، وتسلّط الجائزة الضوء على نجاح الشركة في توفير بوابة دفع إلكتروني آمنة ومريحة وسهلة الاستخدام. إضافة إلى ذلك، أطلقت»أمازون«لخدمات الدفع الإلكتروني خدمة PrivateLink حصرياً في المعرض، وتوفّر الخدمة اتصالاً بسيطاً وآمناً وخاصاً بين تجار»أمازون" لخدمات الدفع الإلكتروني على AWS وجميع الشركاء المرتبطين بنظام الدفع، بدون تعريض بيانات معاملات الدفع الخاصة بالعميل للإنترنت.

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