الاقتصاد الأمريكي يحقق نمواً فصلياً أقوى من المتوقع بـ6.7%

المصدر: واشنطن - د ب أ

حقق الاقتصاد الأمريكي نمواً أقوى من المتوقع في الربع الثاني من العام الجاري.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس في تقدير ثالث إن إجمالي الناتج المحلي الأمريكي ارتفع في الربع الثاني بنسبة 6.7% على أساس سنوي، وكان تقدير سابق للوزارة أشار إلى أن نسبة الارتفاع بلغت 6.6%.

وكان الاقتصاد الأمريكي حقق في الربع الأول نمواً 6.3% ما يعني أن وتيرة النمو في الربع الثاني تسارعت بشكل طفيف مقارنة بالربع الأول.

من جهة أخرى أظهر تقرير نشرته وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة ارتفعت بصورة غير متوقعة للأسبوع الثالث على التوالي، في الأسبوع الذي انتهى في 25 سبتمبر.

وأظهر التقرير أن عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة ارتفع إلى 362 ألفاً، بارتفاع بـ 11 ألفاً عن البيانات غير المعدلة للأسبوع السابق الذي شهد تسجيل 351 ألف طلب إعانة بطالة.

وقد فاجأ الارتفاع الخبراء الاقتصاديين، الذين كانوا يتوقعون تراجع عدد الطلبات الجديدة إلى 335 ألفاً.

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