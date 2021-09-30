نمو اقتصاد بريطانيا بأكثر من التقديرات بالربع الثاني

المصدر: لندن - د ب أ

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس أن اقتصاد بريطانيا خرج من تداعيات فترة الإغلاق بسبب «كورونا» في فصل الشتاء بأكثر من التقديرات السابقة، رغم استمرار المشكلات التي تواجه تعافي الاقتصاد.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني اليوم أن الاقتصاد البريطاني سجل خلال الربع الثاني من العام الحالي نمواً بمعدل 5.5% في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى نموه بمعدل 4.8% من إجمالي الناتج المحلي. في الوقت نفسه فإن هذه الزيادة في معدل النمو والتي تعكس التأثير الإيجابي لإعادة فتح المتاجر والمطاعم والحانات، تجعل الاقتصاد البريطاني الآن أقل من مستواه قبل الجائحة بنسبة 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن الإنفاق الحكومي والصادرات والإنفاق الاستثماري للشركات خلال الربع الثاني من العام الحالي كان أكبر من التقديرات السابقة.

في الوقت نفسه تراجعت الآمال في عودة الاقتصاد البريطاني إلى حجمه قبل الجائحة خلال العام الحالي، في ظل الصعوبات التي تواجه المستهلكين والشركات في بريطانيا بسبب التضخم ومشاكل سلاسل التوريد. وكان أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي قد ذكر أمس أن عودة الاقتصاد البريطاني إلى مستوى ما قبل الجائحة، لن تحدث قبل أوائل العام المقبل، في حين كان يتوقع المسؤولون في أغسطس الماضي عودته في وقت أقرب من ذلك.

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