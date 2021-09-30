ارتفاع البطالة بمنطقة اليورو في أغسطس الماضي
كشفت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» اليوم الخميس تراجع معدل البطالة خلال شهر أغسطس الماضي.
وتراجع معدل البطالة إلى 7.5% خلال أغسطس الماضي، بعدما بلغ 7.6% في يوليو الماضي.
وكان معدل البطالة قد بلغ 8.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وانخفض عدد العاطلين بواقع 261 ألفاً ليصل إلى 12.162 مليون عاطل في أغسطس الماضي.
وانخفض معدل البطالة بين الشباب ليصل إلى 16.4% في أغسطس الماضي مقارنة بـ16.7% في يوليو الماضي.
وانخفض معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي إلى 6.8% خلال الشهر الماضي مقارنة بنحو 6.9% في يوليو الماضي.