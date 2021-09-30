ارتفاع البطالة بمنطقة اليورو في أغسطس الماضي

المصدر: بروكسل - د ب ا

كشفت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» اليوم الخميس تراجع معدل البطالة خلال شهر أغسطس الماضي.

وتراجع معدل البطالة إلى 7.5% خلال أغسطس الماضي، بعدما بلغ 7.6% في يوليو الماضي.

وكان معدل البطالة قد بلغ 8.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وانخفض عدد العاطلين بواقع 261 ألفاً ليصل إلى 12.162 مليون عاطل في أغسطس الماضي.

وانخفض معدل البطالة بين الشباب ليصل إلى 16.4% في أغسطس الماضي مقارنة بـ16.7% في يوليو الماضي.

وانخفض معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي إلى 6.8% خلال الشهر الماضي مقارنة بنحو 6.9% في يوليو الماضي.

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