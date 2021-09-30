الدولار عند أعلى مستوياته في 2021

المصدر: (سنغافورة - رويترز)

بلغ الدولار الأمريكي أعلى مستوياته هذا العام أمس بعد ارتفاعه مع زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية نتيجة مخاوف المستثمرين من أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي سحب دعمه للسياسات في وقت يتباطأ فيه النمو العالمي.

وهبط اليورو إلى 1.1657 دولار وهو أدنى مستوياته من نوفمبر 2020 وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في 11 شهراً إلى 93.891.

ولامس الين، وهو شديد التأثر بالعوائد الأمريكية، إذ إن أسعار الفائدة المرتفعة قد تستقطب التدفقات من اليابان، أدنى مستوياته في 18 شهراً عند 111.685 يناً للدولار قبل أن ينتعش قليلاً إلى 111.47 يناً للدولار. وواصل الجنيه الإسترليني خسائره مسجلاً أدنى مستوياته منذ يناير عند 1.3505 دولار.

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