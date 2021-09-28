أسعار النفط تواصل ارتفاعها في الأسواق العالمية

المصدر: نيويورك - د ب أ

واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعها في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، ليرتفع سعر خام برنت القياسي إلى أكثر من 80 دولاراً للبرميل في ظل مؤشرات على نمو الطلب بوتيرة متسارعة مع تراجع المخزونات.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى ارتفاع سعر الخام القياسي للأسواق العالمية إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018، قبل أن يفقد بعض مكاسبه لينهي التعاملات قريباً من 80 دولاراً للبرميل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط.

يأتي ذلك فيما أفاد تحليل لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» بأنه نتيجة للتحول إلى تكنولوجيات أكثر كفاءة وصداقة للبيئة، فإن الطلب العالمي على النفط سيتزايد فقط حتى عام 2035.

وبعد ذلك، تتوقع المنظمة حالة من الركود، وفقاً لتوقعاتها السنوية طويلة المدى التي قدمت في فيينا اليوم الثلاثاء. وعلى المدى القصير، توقع خبراء «أوبك» زيادة الطلب على النفط في الأعوام المقبلة.

وبسبب تأثير وباء «كورونا» على الاقتصاد العالمي، تراجع متوسط الطلب اليومي على النفط بمقدار 9 ملايين برميل العام الماضي إلى 91 مليون برميل ويحتوى البرميل على 159 لتراً.

وتوقعت أوبك تعافي الاستهلاك إلى 101.6 مليون برميل يومياً بحلول عام 2023، وأن يستقر المعدل بعد ذلك.

وارتفع سعر خام برنت اليوم 5% إلى 79.89 دولاراً للبرميل تسليم نوفمبر المقبل، بعد أن كان قد وصل في وقت سابق إلى 80.75 دولاراً للبرميل. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بنسبة 0.8% إلى 76.02 دولاراً للبرميل.

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