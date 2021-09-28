الذهب يهبط إلى قاع شهر ونصف

المصدر: لندن - رويترز

انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر، إذ كبح ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية الطلب على المعدن، الذي لا يدر عائداً، فيما ينتظر المستثمرون أيضاً مؤشرات بشأن السياسة من خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية أدنى مستوياته منذ 11 أغسطس عند 1735.40 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وكان منخفضاً 0.5% إلى 1741.90 دولاراً للأوقية خلال التعاملات.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1742.40 دولاراً.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لليوم الرابع على التوالي إلى أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر، وارتفع مؤشر الدولار 0.2%، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

كما يتنافس الدولار مع الذهب في قائمة أصول الملاذ الآمن.

وقال المحلل في كومرتس بنك كارستن فريتش: إن الارتفاع في عوائد السندات لأجل عشر سنوات «شديد الأهمية بالنسبة للذهب، لأنه يقلل من جاذبيته»، ويبدو أن المعدن يتجه للمزيد من الانخفاض صوب 1735 دولاراً.

وأضاف أنه بالتالي، لا تزال المعنويات في السوق سلبية مع استمرار تخارج تدفقات صناديق المؤشرات، والمستثمرون «ليسوا متفائلين للغاية بشأن آفاق الذهب».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.3% إلى 22.35 دولاراً للأوقية.

وهبط البلاتين 0.5% إلى 975.23 دولاراً، فيما نزل البلاديوم 1% إلى 1945.98 دولاراً.

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