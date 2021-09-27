500 مشارك في برنامج التدريب الإقليمي على ريادة الأعمال من GoDaddy

المصدر: دبي - البيان

أعلنت GoDaddy، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: GDDY)، أمس، عن استكمال برنامجها التدريبي بعنوان «ابدأ عملك وأنشئ موقعك مع GoDaddy» الذي أقيم بمشاركة أكثر من 500 شخص من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة لمساعدتهم على بناء أعمالهم وتعزيز حضورها على شبكة الإنترنت.

ويندرج البرنامج التدريبي المكثف «ابدأ عملك وأنشئ موقعك مع GoDaddy» ضمن إطار الجهود المشتركة بالتعاون مع منظمة شركات ناشئة بلا حدود، المنصة المتخصصة بدعم ريادة الأعمال ومواردها في المنطقة. ويهدف البرنامج التدريبي إلى مساعدة رواد الأعمال، إلى جانب رواد الأعمال الطموحين في المجتمعات المحرومة، على إطلاق أعمالهم وتحسينها وتوسيع نطاق حضورها في العالم الرقمي.

وتم تصميم البرنامج التدريبي خصيصاً لدعم رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تزويدهم بالمعارف اللازمة لإطلاق أعمالهم على شبكة الإنترنت من خلال بناء مواقعهم الإلكترونية الخاصة. وبلغت نسبة الطلاب المصريين المشاركين في البرنامج 55%، في حين شكل الطلاب المقيمون في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية نسبة 12% من المشاركين في البرنامج.

وقالت فالنتينا بريمو، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمنظمة شركات ناشئة بلا حدود: «يسرنا الإعلان عن نتائج البرنامج التدريبي الذي منح رواد الأعمال من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط الأدوات اللازمة لبناء مواقعهم الإلكترونية وتعزيز حضورهم على شبكة الإنترنت. وتتمثل رسالة منظمة شركات ناشئة بلا حدود في بناء منظومة عمل عابرة للحدود تتيح لرواد الأعمال إمكانية تحقيق الازدهار بصرف النظر عن دولهم ومناطقهم. ووفرت هذه الشراكة المثمرة مع GoDaddy فرصة رائعة لمئات رواد الأعمال للمشاركة في هذه المنظومة المتميزة».

وأتاح البرنامج التدريبي لرواد الأعمال فرصة تعلم كيفية إطلاق أعمالهم على شبكة الإنترنت. وتضمن البرنامج ورشة عمل تعليمية مكثفة مدتها 4 ساعات لمساعدة الأعمال الصغيرة على بناء وإدارة حضورها الرقمي. كما تعلّم المشاركون كيفية استخدام مجموعة أدوات GoDaddy الرقمية لاختيار وتسجيل أسماء النطاقات على شبكة الإنترنت، وبناء موقع إلكتروني، وإعداد محتوى مناسب لمحركات البحث لاستقطاب العملاء وبيعهم المنتجات والخدمات عن طريق الإنترنت في عالم اليوم الجديد والمتغير.

من جانبها، قالت سيلينا بيبر، المدير العام لشركة GoDaddy في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «يسرنا أن يفسح برنامج «ابدأ عملك وأنشئ موقعك مع GoDaddy» المجال لأكثر من 500 مشارك للحضور والاستفادة من الخبرات والواسعة والمعمقة للمدربين والموجهين من GoDaddy. وساهم تعاوننا الوثيق مع منظمة شركات ناشئة بلا حدود في منحنا الفرصة لتمكين الشباب في المنطقة من التحلي بالجرأة وترك بصمتهم الرقمية في العالم بكل سهولة ويسر. ويمكن لرواد الأعمال وأصحاب الأعمال الصغيرة الاعتماد بشكل كامل على خبرات GoDaddy الواسعة وتوجيهاتها لمساعدتهم على تحقيق هذه الهدف».

وتضمّن محتوى البرنامج التدريبي الافتراضي، الذي صممته GoDaddy وأتاحته باللغتين العربية والإنجليزية، الكثير من المواضيع المهمة، مثل تحديد أشكال الحضور على شبكة الإنترنت، وعجائب العالم الرقمي، وكيفية اختيار اسم النطاق، وأهمية امتلاك البريد الإلكتروني المهني، والتخطيط العملي لبناء وتأمين موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت. وأشاد المشاركون بالبرنامج وما قدمه لهم من معارف وخبرات مهمة، وأعرب الكثير منهم عن رغبته بحضور البرامج التدريبية المستقبلية التي تتضمن مواضيع متقدمة.

وأدت الشراكة التعليمية مع منظمة شركات ناشئة بلا حدود إلى تدريب رواد الأعمال من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليصبحوا من رواد الأعمال الرقميين، وإرساء حضورهم على شبكة الإنترنت باستخدام الأدوات والمعارف التي توفرها GoDaddy.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز