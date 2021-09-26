«أسبوع النفط الأفريقي» يطلق أول فعالية بدبي في نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

تستضيف دبي الدورة السابعة والعشرين من «أسبوع النفط الأفريقي»، معرض النفط والغاز في القارة الأفريقية، في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر 2021 في مدينة جميرا، وسيتم عقد الفعالية لأول مرة في دبي، حرصاً من المنظمين على أمن وسلامة المشاركين.

وتحت شعار «تحقيق النجاح في سوق متغير»، يجمع «أسبوع النفط الأفريقي» تحت مظلته أبرز قادة الفكر من ممثلي القطاع والحكومات الذين سيعيدون صياغة مستقبل قطاع النفط والغاز في أفريقيا. وضمن هذا الشعار، سيركز المؤتمر الاستراتيجي على جاهزية قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز في أفريقيا للتكيف مع آثار جائحة «كوفيد 19»، والتحول السريع في قطاع الطاقة، مع إعادة بناء القطاع من خلال الكشف عن الفرص والإمكانات المتاحة لشركات التنقيب عن النفط والغاز.

على مدار 27 عاماً، رسخ أسبوع النفط الأفريقي مكانته كأبرز منصة تجمع القادة في قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز. وسيسلط برنامج الأسبوع لهذا العام الضوء على أبرز الموضوعات الملحة التي تواجه القطاع فيما يتعلق بمستقبل الاستكشاف والإنتاج في قارة أفريقيا، مع جلسات استراتيجية معتمدة ضمن برنامج التطوير المهني المستمر على مدار الأسبوع وتشمل:

• جلسة حوارية وزارية رفيعة المستوى، حول تأثير التحول في سياسات الطاقة على منتجي الهيدروكربونات.

• جلسات نقاشية مع كبرى الشركات العاملة في القطاع مثل «توتال للطاقة»، و«إكوينور»، و«تيوللو أويل» حول توجهات التشغيل الرئيسة، واستشراف المستقبل لتحقيق أقصى قيمة من الأصول والمحافظ.

• وستناقش جلسة حوارية رفيعة المستوى تضم قادة تنفيذيين جيوفيزيائيين، مستقبل استخدام تقنيات المسح الزلزالي في الكشف عن النفط والغاز، والإمكانات التي تمتلكها أفريقيا لاستكشاف المواد الهيدركربونية في المناطق الداخلية.

وقال بول سنكلير، نائب رئيس الطاقة ومدير العلاقات الحكومية في أسبوع الطاقة الأفريقي وسلسلة مؤتمرات طاقة المستقبل في أفريقيا: نحن على ثقة من أن الحدث سيسهم في ترسيخ علاقات عمل وشراكات مربحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تبلغ قيمة مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات المخطط لها أو قيد التنفيذ نحو 652 مليار دولار، وفقاً لبيانات «ميد بروجكتس» التي تتابع نشاط المشروعات الإقليمية.

ويتضمن جدول فعاليات الأسبوع «ندوة أفريقيا» ضمن سلسلة مؤتمرات طاقة المستقبل. والندوة عبارة عن برنامج مخصص لكبار الشخصيات يستضيف وزراء الطاقة، وشركات الطاقة والطاقة المتجددة الخاصة، لإجراء حوارات بناءة حول سبل دفع الاقتصادات الخضراء وضمان حصول قارة أفريقيا على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.

ومن المبادرات الأخرى التي سيتم إعادة إطلاقها في دورة 2021، منتدى أفريقيا للشركات المستقلة، وهي منصة مخصصة للمعاملات وعقد الصفقات لكبرى الشركات المستقلة العاملة في مختلف أنحاء أفريقيا للتعريف بإمكاناتها وأصولها، وآخر التطورات في عمليات التنقيب الخاصة بها، وفرص المشاريع المشتركة ضمن محافظها.

وسيستضيف «أسبوع النفط الأفريقي»، وشريكه «لين إن إنيرجي» (LIEN) مبادرة «مسرعات أسبوع النفط الأفريقي: التنوع والشمول»، والتي تهدف إلى دعم المزيد من التنوع والعدالة والمساواة بين الجنسين عبر قطاع الطاقة، إضافة إلى تعزيز الحوار البناء.

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