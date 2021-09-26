مديرة هواوي المالية تعود إلى الصين بعد حبس 3 سنوات

المصدر: (بكين - أ ف ب)

عادت المديرة المالية لمجموعة هواوي مينغ وانتشو إلى الصين أمس إثر إطلاق سراحها من محكمة في فانكوفر بعد ثلاث سنوات من وضعها قيد الإقامة الجبرية في كندا، حيث واجهت احتمال تسليمها إلى الولايات المتحدة. وجاء القرار بعد ساعات من إعلان مدّعين في الولايات المتحدة اتفاقا ينص على تعليق ومن ثم إسقاط تهم الاحتيال الموجّهة إليها.

وأكدت «هواوي» أمس أنها ستدافع عن نفسها ضد اتهامات القضاء الأمريكي لها بأنها التفّت على العقوبات المفروضة على إيران بعد إسقاط السلطات الأمريكية تهمة الاحتيال الموجهة إلى مينغ وانتشو.

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