شح الإمدادات يقفز بالنفط لقمة 3 سنوات

المصدر: نيويورك - رويترز

ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثالث على التوالي لتبلغ أعلى مستوى في 3 سنوات عند الإغلاق ليلة أمس، إذ أجبرت اضطرابات في الإنتاج العالمي شركات الطاقة إلى سحب كميات كبيرة من الخام من المخزونات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتاً بما يعادل 1.1% لتبلغ عند التسوية 78.09 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتاً أو 0.9% ليبلغ سعر التسوية 73.98 دولاراً.

وهذا هو أعلى إغلاق لبرنت منذ أكتوبر 2018 ولخام غرب تكساس الوسيط منذ يوليو 2021، وكلاهما مرتفع لليوم الثاني على التوالي.

وكان الأسبوع الماضي هو الأسبوع الثالث من المكاسب لخام برنت والخامس لخام غرب تكساس الوسيط بسبب تعطل الإنتاج في ساحل الخليج الأمريكي بفعل الإعصار أيدا في أواخر أغسطس.

وقالت لويز ديكسون كبيرة محللي أسواق النفط في ريستاد إنرجي «مع اتجاه أسعار النفط لإتمام أسبوع آخر من المكاسب، تضع السوق في اعتبارها تأثيراً طويل الأمد لاضطرابات الإمدادات والسحب المحتمل من المخزونات الذي سيكون ضرورياً لتلبية طلب المصافي».

وأضافت شركات الطاقة في الولايات المتحدة عشر منصات حفر للتنقيب عن النفط هذا الأسبوع، ما رفع عدد منصات النفط والغاز للشهر الرابع عشر على التوالي.

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