«بيتكوين» تهبط إلى 42.5 ألف دولار

المصدر: واشنطن - د ب أ

انخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة 1% لتصل إلى 42 ألفاً و536 دولاراً أمس في نيويورك، وفقاً لبيانات جمعتها وكالة بلومبرغ.

وتقلبت أسعار «بيتكوين» بمتوسط تبلغ نسبته 3.7 % حيث يتم تداولها بين 41 ألفاً و701 دولار و43 ألفاً و228 دولاراً.

وانخفضت العملة الرقمية بنحو 34% عن أعلى مستوى عند 64 ألفاً و870 دولاراً الذي وصلت إليه في 14 أبريل.

وفقدت «بيتكوين» 2.3% من قيمتها في الأسبوع الماضي إلا أنها ارتفعت نحو 47% حتى الآن هذا العام.

وهوت قيمة العملات الرقمية المشفرة أول من أمس حيث كثفت الصين مساعيها للحد من المضاربات على العملات المشفرة وإصدارها.

كما تعرضت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة لضغوط، حيث انخفض سهم ماراثون ديجيتال هولدنجز بنسبة 6.6%، بينما خسر سهم مايكروستراتيجي 5.8% من قيمته.

وذكرت وكالة بلومبرغ نقلاً عن بيان على موقع بنك الشعب الصيني المركزي على الإنترنت، أن كل المعاملات المرتبطة بالعملات المشفرة هي معاملات غير قانونية.

ووفقاً لإرشادات على الموقع الإلكتروني للجنة التخطيط الاقتصادي الصينية، فإن هناك مهمة عاجلة للصين لاستئصال جذور إصدار العملات المشفرة، وأن الإجراءات الصارمة الصينية مهمة من أجل الوفاء بمستهدفات انبعاثات الكربون.

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