ضعف الدولار يدعم الذهب

المصدر: لندن - رويترز

عوض الذهب بعض خسائره أمس بعد انخفاضه 1% في الجلسة السابقة، مدعوماً بضعف الدولار وعودة المخاوف بشأن مصير شركة إيفرجراند الصينية إلى الواجهة، ما عزز وضع المعدن الأصفر ملاذاً آمناً.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 175473 دولاراً للأوقية (الأونصة) في التعاملات بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1755.10 دولاراً.

وظل مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع في الجلسة السابقة ما جعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وهذا عكس ما حدث أول من أمس حينما انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر حينما طغت الرهانات المتزايدة على رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى حد كبير على تراجع الدولار وهو أمر غير معتاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.8% إلى 22.66 دولاراً للأوقية مرتفعة 1.2% حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفع البلاديوم 1% إلى 2003.27 دولارات ولكنه في سبيله لتكبد ثالث خسائر أسبوعية على التوالي.

ونزل البلاتين 0.6% إلى 983.29 دولاراً للأوقية ولكنه في طريقه لإنهاء أسبوعين متتاليين من التراجع.

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