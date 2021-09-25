مخاوف الإمدادات تعزز أسعار النفط

المصدر: طوكيو – رويترز

ارتفعت أسعار النفط أمس، وذلك لليوم الرابع على التوالي، بسبب مخاوف تتعلق بالمعروض العالمي عقب إعصارين في الولايات المتحدة، لكن أول بيع لاحتياطيات الخام الحكومية في الصين حد مؤقتاً من هذا الارتفاع.

وخلال التعاملات ارتفع خام برنت 12 سنتاً أو 0.2% إلى 77.37 دولاراً للبرميل بعد وصوله لأعلى مستوى منذ شهرين يوم الخميس وإغلاقه عند أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

وارتفع سعر النفط الأمريكي 6 سنتات أو 0.1% إلى 73.36 دولاراً للبرميل بعد أن أغلق مرتفعاً 1.5% في الجلسة السابقة في أعلى مستوى له منذ بداية أغسطس.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع أن المخزونات تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من 3 سنوات بعد أن أدى الضرر الناجم عن إعصارين إلى ارتفاع معدلات السحب في الولايات المتحدة.

وتراجعت الأسعار لفترة وجيزة أمس بعد أول بيع عام لاحتياطيات الدولة في الصين.

واشترت شركة بتروتشاينا المملوكة للدولة وشركة هينجلي للبتروكيماويات 4 شحنات يبلغ مجموعها نحو 4.43 ملايين برميل حسبما قالت مصادر مطلعة على مزاد الشراء.

وقال محللو مؤسسة وودماك قبل المزاد مباشرة إنه لن يكون له تأثير يذكر على السوق بسبب حجم البيع بالنسبة لاستهلاك الصين ووارداتها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز