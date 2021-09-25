الدولار يهبط قرب أدنى مستوى منذ أسبوع

المصدر: لندن – رويترز

حوم الدولار قرب أدنى مستوياته خلال أسبوع مقابل عملات رئيسة أمس ليلتقط أنفاسه بعد أكبر انخفاض له منذ ما يقرب من شهر في الليل وسط شكوك حول مصير شركة العقارات الصينية العملاقة إيفرجراند التي تواجه مشكلات مالية.

وهبط الين إلى أقل مستوى منذ منتصف أغسطس مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوى منذ بداية يوليو.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 منافسين، 0.04% إلى 93.142 بعد انخفاضه بنسبة 0.36% أمس الخميس ليلامس أدنى مستوى منذ 17 سبتمبر عند 92.977.

وتضرر الدولار الذي يعد ملاذاً آمناً بعد أن ضخت بكين سيولة جديدة في النظام المالي أمس حينما أعلنت إيفرجراند أنها ستدفع فوائد مستحقة على سندات داخلية.

ومع ذلك قال بعض حاملي سنداتها الخارجية إنهم لم يتلقوا مدفوعات قسائم الفوائد بحلول الموعد النهائي أول من أمس.

ويحل موعد سداد المزيد من الفوائد على السندات الدولارية الأسبوع المقبل.

وصعد الدولار 0.14% إلى 110.48 ينات في وقت سابق من التعاملات في الجلسة ولامس 110.49 المرة الأولى منذ 12 أغسطس، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى 1.452% في طوكيو وهو مستوى لم يحدث منذ الثاني من يوليو.

ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغييراً يذكر واستقر عند 1.3717 دولار بعد أن ارتفع إلى 1.3750 دولار في الليل المرة الأولى منذ 20 سبتمبر.

كما استقر اليورو عند 1.1740 دولار عقب هبوطه لأدنى مستوى في أكثر من شهر عند 1.16835 دولار أول من أمس.

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