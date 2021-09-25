تراجع ثقة الأعمال في ألمانيا

المصدر: برلين - د ب أ

كشفت بيانات معهد إيفو الاقتصادي الألماني أمس أن ثقة الأعمال في البلاد تراجعت في سبتمبر الجاري، الشهر الثالث على التوالي.

وتراجع مؤشر مناخ الأعمال في ألمانيا من 99.6 نقطة في أغسطس إلى 98.8 نقطة في سبتمبر الجاري، وكان من المتوقع أن يتراجع المؤشر إلى 98.9 نقطة.

ويسود شعور بعدم الرضا في أوساط الشركات الألمانية بشأن الأوضاع الجارية، كما تتشكك الشركات بشأن الأوضاع في الأشهر المقبلة.

وتراجع مؤشر الوضع الراهن بشكل غير متوقع إلى 100.4 نقطة مقابل 4ر101 نقطة في الشهر السابق، في حين كان من المتوقع أن يسجل 101.8 نقطة.

وفي الوقت ذاته، تراجع مؤشر التوقعات بأكثر من المتوقع إلى 97.3 نقطة مقابل 97.8 نقطة في أغسطس.

وصرح كليمنز فويست، رئيس معهد إيفو بأن المشكلات المتعلقة بمشتريات المواد الخام والمنتجات الوسيطة تكبل الاقتصاد الألماني. ومن المتوقع أن يتعرض قطاع التصنيع في ألمانيا لأزمة ركود.

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