توقع بدء رفع الفائدة الأمريكية نهاية 2022

المصدر: نيويورك - وكالات

توقعت لورتا ميستر، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، أن يبدأ المركزي الأمريكي خفض مشترياته من الأصول المتعلقة بالجائحة في نوفمبر، وأن يرفع معدل الفائدة في نهاية 2022.

وقالت «ميستر» في تصريحات نقلتها «رويترز» أمس، إن رفع معدل الفائدة في نهاية العام المقبل لا بد أن يقترن باستمرار تحسن سوق العمل.

وكان الاحتياطي الفيدرالي تعهد بمواصلة شراء أصول بقيمة 120 مليار دولار شهرياً حتى يحقق الاقتصاد تقدماً جوهرياً نحو المستهدف المتمثل في الحد الأقصى من معدل التشغيل ووصول التضخم إلى 2%.

وأضافت ميستر: «من وجهة نظري، استوفى الاقتصاد هذه الشروط، لذلك أدعم البدء في خفض مشترياتنا في نوفمبر وإنهائها خلال النصف الأول من العام المقبل».

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