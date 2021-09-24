بنك إنجلترا يبقي على التيسير الكمي

المصدر: لندن - د ب أ

أبقى بنك إنجلترا على معدل الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي منخفض، كما أبقى على سياسة التيسير الكمي، وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالإجماع إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 10. 0%.

كما قررت اللجنة الإبقاء على المخزون الحالي من مشتريات سندات الشركات عند 20 مليار جنيه استرليني، والمستهدف لشراء السندات الحكومية عند 875 مليار جنيه استرليني، ما يرفع حجم التيسير الكمي الإجمالي إلى 895 مليار جنيه استرليني.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم بصورة أكبر على المدى القريب، إلى ما يزيد قليلاً على 4% في الربع الرابع من عام 2021، أما على المدى المتوسط، فمن المتوقع أن يتراجع التضخم ليقترب من المستهدف عند 2%.

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