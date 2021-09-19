%54 قفزة الرخص التجارية الجديدة في دبي ارتفعت خلال أغسطس إلى 5885

المصدر: دبي - البيان

كشف تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي عن إصدار 5885 رخصة جديدة خلال أغسطس بنمو 54% مقارنة بالفترة نفسها من 2020، حيث تم إصدار 3829 رخصة، حيث تعكس الأرقام التسهيلات المتعلقة بمزاولة الأعمال، وتبسيط اشتراطات وإجراءات بدء الأعمال في دبي، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال إلى مستويات رائدة عالمياً وتعزيز مكانة الإمارة كمدينة عالمية والوجهة الأفضل للعيش والعمل في العالم.

وأظهر التقرير أن الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال أغسطس توزعت على حسب فئة الرخصة جاء في مقدمتها المهنية 3.473 بنسبة 59%، تبعتها التجارية (2.378) بنسبة 40%، ثم الصناعية بنسبة 1%.

تسهيل الإجراءات

وتؤكد الأرقام جهود اقتصادية دبي في مجال تسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي، وحرص قطاع التسجيل والترخيص التجاري على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفير خدمات ومبادرات ذات قيمة مضافة للمتعاملين ضمن معايير عالية الجودة للوصول إلى الهدف الأساسي وهو تربع إمارة دبي على صدارة المدن الذكية على المستوى العالمي، بالإضافة إلى ما توليه اقتصادية دبي من أهمية دعم قطاع الأعمال وتعزيز تنافسية دبي وقدرتها في استقطاب الشركات ورجال الأعمال الراغبين في النمو المستدام وتوسيع أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية.

رخص جديدة

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة الصادرة خلال أغسطس 2021 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 4299 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 1577 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 9 رخص تجارية جديدة.

وتعكس الأرقام الجهود الرامية إلى دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ موقع الإمارة على الخارطة الاقتصادية كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

شكل قانوني

أما بالنسبة للشكل القانوني للرخص الجديدة الصادرة خلال أغسطس الماضي، فشكلت المؤسسات الفردية نحو 38% من الإجمالي، في حين استحوذت الأعمال المدنية والشركات ذات مسؤولية محدودة على نسبة 23.5% لكل منهما.

وضمت باقي قائمة الأشكال القانونية كلاً من شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)؛ فروع لشركات مقرها في إمارة أخرى؛ فروع شركات/‏‏ مؤسسات مقرها منطقة حرة؛ فروع لشركات أجنبية.

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