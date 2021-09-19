«غرفة الشارقة» تبحث العلاقات مع إستونيا وأوزبكستان وكازاخستان

المصدر: دبي - البيان‎

بحثت غرفة الشارقة مع 3 وفود رسمية رفيعة المستوى من جمهوريات إستونيا وأوزبكستان وكازاخستان، سبل تطوير وتقوية علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتعزيز الاستثمار المشترك. والتقى عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة يان رينهولد سفير جمهورية استونيا لدى الدولة، بحضور محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة وفاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية، واستعرض الجانبان آفاق التعاون والشراكة لدعم العلاقات الاقتصادية .

كما بحث العويس، مع ماديار مينيليكوف سفير كازاخستان لدى الدولة سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المشتركة. وبحثت الغرفة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع أوزبكستان خلال لقاء عبد الله العويس وبيختيار إبراهيموف سفير أوزبكستان لدى الدولة، حيث استعرض اللقاء أهم المقومات الاقتصادية التنافسية التي تمتلكها الشارقة.

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