ضبابية ضرائب الشركات «تربك» الأسهم الأمريكية

المصدر: عواصم – رويترز

تأرجحت مؤشرات الأسهم العالمية خلال التعاملات، أمس، مع اختلاف المعطيات في الأسواق، فبينما سيطرت حالة من الحذر والارتباك على الأسهم الأمريكية عند الفتح بسبب عدم اليقين بشأن زيادة ضرائب الشركات واجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المرتقب، تراجعت الأسهم الأوروبية لتحول مكاسبها المبكرة إلى خسائر وأغلقت بورصة طوكيو على مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 13.46 نقطة بما يعادل 0.04 % إلى 34737.86 نقطة.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 4.01 نقاط أو 0.09 % إلى 4469.74 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 18.57 نقطة أو 0.12 % إلى 15163.36 نقطة.

وتراجعت الأسهم الأوروبية متخليةً عن مكاسبها المبكرة ، لتسجل ثالث خسائرها الأسبوعية على التوالي، إذ تأثر قطاع الموارد الأساسية من نزول سهم أنجلو أمريكان، لكن الأنباء عن دراسة بريطانيا تخفيف قيود السفر عززت أسهم شركات الطيران ومجموعات الفنادق.

وهوى سهم أنجلو أمريكان 8.1 % بعد أن خفض مورجان ستانلي ويو.بي.إس التوصية للسهم. وتضرر مؤشر التعدين الأوروبي أيضا من المخاوف بشأن تباطؤ النمو في الصين، إذ تزل 8 % تقريبا خلال الأسبوع وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 %.

وتراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن الذي تشكل أسهم التعدين ثقلا عليه 0.9 %، فيما هبطت الأسهم الألمانية 1 %.

وتعرضت معظم المؤشرات الإقليمية لضغوط هذا الأسبوع بسبب مخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي وتشديد اللوائح التنظيمية للشركات الصينية.

في غضون ذلك، وبعد أن أغلق على ارتفاع 3.4 % أول من أمس في أحد أفضل الأداءات اليومية هذا العام، تقدم مؤشر السفر والترفيه الأوروبي 1.2 %. وأغلق المؤشر على زيادة 2.7 % خلال الأسبوع، متصدرا مكاسب القطاعات الأوروبية.

وأغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع لتسجل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، إذ قفزت أسهم شركات الرقائق ذات الثقل وساهم بعض المستثمرين في تحقيق المكاسب الأخيرة.

وتضافرت الآمال في قيادة سياسية جديدة وزيادة التطعيمات الواقية من «كوفيد 19» وتراجع الإصابات لتصعد مؤشر نيكاي 8.58 % في المتوسط هذا الشهر. وعلى الرغم من انخفاضه في الجلستين السابقتين أنهى المؤشر الأسبوع مرتفعاً 0.39 % مسجلاً مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وارتفع نيكاي 0.58 % ليغلق عند 30500.05 نقطة بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.48 % إلى 2100.17 نقطة.

وقاد سهم إم3 للخدمات الطبية مكاسب مؤشر نيكاي مرتفعاً 4.91 %، تلته الأسهم المرتبطة بالرقائق فزاد طوكيو إلكترون وأدفانتست 1.24 % و2.44 % على التوالي.

وكانت شركات الشحن أكبر الرابحين في المؤشر الفرعي للصناعة في بورصة طوكيو، إذ قفز سهم نيبون يوسين 2.88 % وارتفع سهم كاواساكي كيسن 4.24%.

وزادت أسهم شركات الطيران والسكك الحديدية أيضاً بنسبة 1.67 % و1.16 % على التوالي.

على الجانب الآخر، تراجعت نيبون ستيل 5.96 % بعد أن سعرت الشركة المصنعة للصلب سندات قابلة للتحويل بقيمة 300 مليار ين (2.73 مليار دولار).

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