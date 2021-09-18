البيت الأبيض يحذر من مخاطر التخلف عن سداد الديون

المصدر: واشنطن - البيان

حذر البيت الأبيض حكومات الولايات والمدن من مخاطر التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة، مع حث الكونجرس على رفع أو تعليق سقف الاقتراض.

وقال البيت الأبيض في خطاب إلى حكومات الولايات والحكومات المحلية: «إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها، فإن الآثار المتتالية ستضر المدن والولايات في أنحاء البلاد».

وأضاف الخطاب: «إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، فيمكن إيقاف مليارات الدولارات من المساعدات الحكومية والبرامج التي تديرها الولايات والممولة فيدرالياً».

وجاء الخطاب بعد أن رفض زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ «ميتش ماكونيل» هذا الأسبوع طلباً من وزيرة الخزانة «جانيت يلين» لانضمام الجمهوريين إلى الديمقراطيين في رفع سقف الديون الفيدرالية.

وأوضح البيت الأبيض أن التخلف عن سداد الديون قد يؤدي لتعطيل مدفوعات الإغاثة والرعاية الصحية وتمويل التعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى هبوط إيرادات الولايات والمدن ورفع تكلفة اقتراضها.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت أخيراً أنها تتوقع الوصول للحد الأقصى من الإجراءات الاستثنائية الحالية لتجنب التخلف عن سداد الديون في وقت ما من أكتوبر المقبل.

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