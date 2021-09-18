الدولار قرب ذروة 3 أسابيع

المصدر: لندن - رويترز

استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في 3 أسابيع أمس بعد أن عززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع الرهان على قوة الاقتصاد الأمريكي واحتمالات التخلي عن برنامج التحفيز في وقت أقرب من المتوقع.

وخلال التعاملات انتعش اليورو مسجلاً 1.1783 دولار لكنه يظل قريباً من أدنى مستوى في 3 أسابيع.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع في أغسطس بنسبة 0.7 % مقارنة بالشهر السابق على الرغم من توقعات بانخفاضها 0.8 %.

وساعدت البيانات في كبح الآراء الحذرة إزاء الاقتصاد الأمريكي بعد قراءة ضعيفة للتضخم وبيانات نمو الوظائف في وقت سابق هذا الشهر، وأحيت توقعات بتقليص مبكر لمشتريات مجلس الاحتياطي الاتحادي من الأصول.

واستقر مؤشر الدولار عند 92.799 بانخفاض طفيف خلال الجلسة ولكنه لا يزال قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع الذي بلغه أول من أمس عند 92.965.

وعوض الفرنك السويسري خسائره بعدما بلغ أدنى مستوى في خمسة أشهر مقابل الدولار عند 0.9280 فرنك.

وصعد الدولار إلى 109.84 يناً بعد ارتفاع بنسبة 0.34 % الخميس مبتعداً عن أدنى مستوياته في 6 أسابيع والذي سجله يوم الأربعاء عند 109.11.

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