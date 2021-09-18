الذهب يرتفع من أدنى سعر في شهر

المصدر: لندن - رويترز

انتعشت أسعار الذهب أمس بعدما تراجعت إلى أدنى مستوياتها في شهر خلال الجلسة السابقة، لكن قوة الدولار وضعت المعدن النفيس على مسار انخفاض أسبوعي فيما ينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.

وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1762.55 دولاراً للأوقية (الأونصة) بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1762.80 دولاراً للأوقية. وفقد المعدن الأصفر 1.6% من قيمته خلال الأسبوع.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع أمس مما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتراجع الذهب 2.7% أول من أمس بعدما قفز مؤشر الدولار فيما عززت زيادة غير متوقعة في مبيعات التجزئة الأمريكية الشهر الماضي توقعات بأن يقلص مجلس الاحتياطي برنامج التحفيز في وقت أقرب من المتوقع.

وتجتمع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي في 21 و22 سبتمبر.

واستقرت الفضة عند 22.94 دولاراً للأوقية بعدما بلغت أدنى مستوياتها في أكثر من شهر أمس.

وارتفع البلاتين 1.1% إلى 942.76 دولاراً للأوقية بينما نزل البلاديوم 1.3% ليسجل 2007.95 دولارات للأوقية.

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