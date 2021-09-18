«جيه.بي مورغان» يطلق خدمة تجزئة رقمية ببريطانيا

المصدر: ( نيويورك - د ب أ)

يعتزم بنك جيه.بي مورغان تشيس الأمريكي إطلاق خدمة تجزئة مصرفية رقمية في بريطانيا، وهي الخطوة الأولى في خطط البنك لتوسيع نشاطه في مجال التجزئة المصرفية خارج الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تبدأ الخدمة الجديدة باسم «تشيس» الثلاثاء المقبل من خلال إتاحة فتح حسابات جارية للعملاء عبر الإنترنت بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء عن مصدر مطلع.

وقال سانوكي فيسواناثان رئيس قطاع خدمات التجزئة الدولية في جيه.بي مورغان خلال مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن الخدمات التي سيقدمها البنك الأمريكي عبر منصته الإلكترونية الجديدة في بريطانيا ستزداد بمرور الوقت، حيث يعتزم البنك استثمار «مئات الملايين» من الدولارات في هذه المنصة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه سوق الخدمات المصرفية الاستهلاكية في بريطانيا منافسة قوية خلال السنوات الأخيرة مع ظهور الشركات الناشئة للخدمات الرقمية مثل مونزو بنك وستارلينج بنك. كما أطلق بنك جولدمان ساكس جروب الأمريكي خدمته الرقمية ماركوس في بريطانيا عام 2018.

وقال فيسواناثان لصحيفة فاينانشال تايمز إن جيه.بي مورغان يخطط لدخول سوق التجزئة المصرفية الإلكترونية في بريطانيا منذ عامين.

وكان البنك البريطاني قد وافق على شراء صندوق إدارة الثروات الرقمي نوتمبج سافينج أند إنفستمنت في يونيو الماضي، مشيراً إلى أن البنك يدرس القيام بالمزيد من صفقات الاستحواذ.

وأضاف فيسواناثان إن البنك يريد أن يصبح قوة مؤثرة في سوق التجزئة المصرفية ببريطانيا مع إمكانية التوسع في أوروبا وأمريكا اللاتينية.

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