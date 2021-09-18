النفط يستقر فوق 75 دولاراً بعد عودة بطيئة للإمدادات الأمريكية

المصدر: لندن - رويترز

انخفضت أسعار النفط، أمس، لكنها استقرت فوق 75 دولاراً للبرميل، واتجهت لتحقيق مكاسب أسبوعية تزيد على 3 % بفضل التعافي البطيء في الإنتاج الأمريكي بعد إعصارين في خليج المكسيك.

وخلال التعاملات نزلت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً ما يعادل 0.36 % إلى 75.40 دولاراً للبرميل بعدما ارتفعت أول من أمس 21 سنتاً.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 39 سنتاً أو 0.54 % إلى 72.22 دولاراً بعد أن استقرت دون تغيير عند التسوية في الجلسة السابقة.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا «نزلت أسعار النفط قليلاً مع استمرار عودة الإنتاج الأمريكي ببطء... وبينما لا تزال بعض الدول تكافح لاحتواء سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا».

وأضاف «تشهد أسعار النفط أسبوعاً جيداً آخر على الرغم من الضعف عموما في السلع الأولية الذي نجم عن قوة الدولار».

وصعد الدولار إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع أمس، مما جعل واردات النفط الخام المقومة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للدول التي تستخدم عملات أخرى.

وكان 28 % من إنتاج الخام الأمريكي في خليج المكسيك ما زال متوقفاً حتى أول من أمس، بعد أسبوعين ونصف الأسبوع من الإعصار أيدا.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات أولية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات الخام بالولايات المتحدة في سبتمبر تراجعت إلى ما بين 2.34 و2.62 مليون برميل يومياً من 3 ملايين برميل يومياً في أواخر أغسطس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز