114 مليار دولار استثمارات أجنبية بالصين في 8 أشهر

المصدر: بكين - د ب أ

أعلنت وزارة التجارة الصينية ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي الصيني، بنسبة 22.3 % على أساس سنوي، لتسجل 758 مليار يوان (113.8 مليار دولار أمريكي)، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2021، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس.

وأضافت الوزارة أن حجم الاستثمارات الأجنبية في صناعة الخدمات سجل 599.3 مليار يوان بين يناير- أغسطس الماضيين، بزيادة 25.8 % على أساس سنوي، بينما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في الخدمات فائقة التكنولوجيا بنسبة 35.2 %.

كما واصلت الاستثمارات المعنية من دول مبادرة «الحزام والطريق» توسعها بنسبة 37.6 % وارتفعت نسبة الاستثمارات من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) 36.8 %، على الترتيب.

ونقلت شينخوا عن شو جيويه تينج، المتحدثة باسم وزارة التجارة، القول إن شركات الاستثمار الأجنبية «لعبت دوراً مميزاً ومهماً في نمط التنمية الجديد الصيني، حيث جلبت من خلال استثمارها في الصين، التكنولوجيا المتقدمة، والخبرات الإدارية، وشبكة تسويق عالمية».

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